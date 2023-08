Audiobook: Annie Ernaux na voz de Isabel Teixeira

671

Chega ao Brasil, na voz de Isabel Teixeira, o audiolivro de "O acontecimento" da Annie Ernaux (foto: Divulgação)

O livro “O acontecimento”, é o primeiro de série das obras de Annie Ernaux em audiolivro, em parceria com a Fósforo Editora. Os textos da vencedora do prêmio Nobel de Literatura em 2022 foram gravados pela atriz Isabel Teixeira.





No livro que se passa em 1963, a então estudante de Letras Annie Ernaux engravida de um rapaz com quem tivera um caso. Ela, à época com 23 anos, decide interromper a gravidez em um momento em que o aborto era ilegal na França, o que a coloca em uma posição de profundo isolamento e desamparo.





Quarenta anos depois, a autora retoma diários e suas lembranças para escrever sobre esse acontecimento. Ela revisita suas decisões, pensamentos e sensações da época, apostando na força da escrita para tornar coletivo algo íntimo, traço característico de suas obras.





Narrar é, também, um modo de lidar com esse acontecimento sem forma nem nome, por conta do impacto que teve em sua vida e por conta do silêncio que provém da criminalização, do julgamento moral, do machismo, dos abusos e da violência médica.