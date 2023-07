Dublinense prepara dois lançamentos de Rogério Pereira

Rogério Pereira: lançamento em dose dupla (foto: Dublinense)

A editora Dublinense prepara para o dia 31 de agosto dois livros do jornalista Rogério Pereira. O romance inédito "Antes do silêncio" parte de um narrador sarcástico às voltas com a doença terminal da mãe e sua rotina de hospitais e exames. Com ele acompanhamos um cotidiano de dores tão íntimas quanto universais, que pouco a pouco vão revelando que, mesmo na presença constante da morte, a vida insiste em continuar.