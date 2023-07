Felipe Charbel lança 'Saia da frente do meu sol' em BH

671

Felipe Charbel: tio "esquisitão" como inspiração para romance (foto: Ieda Magri / Divulgação)

Carioca, mas publicado por editoras mineiras, o escritor Felipe Charbel desembarca em BH na quarta-feira (26/7) para participar do projeto Sempre um Papo, na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi), a partir das 19h. Na bagagem, ele traz o livro "Saia da frente do meu sol", com edição da Autêntica Contemporânea, em que investiga o passado do tio com jeito de "esquisitão", sem passado e sem história, que morou nos fundos de sua casa. O editor do Pensar, Carlos Marcelo, fará a mediação do bate-papo.