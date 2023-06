Ronald Polito e Mário Alex Rosa lançam livro que une tipografia e poesia

671

Tipografia alfabeta: edição artesanal (foto: Reprodução/Facebook)

Ronald Polito e Mário Alex Rosa lançam neste sábado "Tipografia alfabeta", edição artesanal com mostra do processo tipográfico, de 12h às 15h na Papelaria Mercado Novo (Avenida Olegário Maciel, 742, loja 2176). em BH."Um belo livro, impresso em lâminas soltas, envelopadas numa caixa, com projeto de Flavio Vignoli, acabamento pela Tipografia Matias e impressão pela Tipografia do Zé. Lendo e manuseando o livro, é impossível não sermos remetidos para uma tradição barroco/vanguardista, que têm o alfabeto como matéria visual e discursiva", aponta o professor Rogério Barbosa, em resenha de apresentação de "Tipografia"."É necessário se destacar a sintonia criativa que uniu, neste volume (enfim, um livro-caixa), dois poetas com propensão visual e um designer artista da tipografia. Daí resulta uma composição e um objeto que são um convite à imaginação", afirma Rogério, professor do Cefet-MG e também poeta.