Eliane Robert de Moraes: lançamento com bate-papo na Livraria Jenipapo (foto: Acervo pessoal - ) "O Corpo Desvelado - Contos Eróticos Brasileiros (1922-2022)" (Cepe Editora), organizado pela escritora e crítica literária Eliane Robert de Moraes, será lançado no próximo dia 28 de março, na Livraria Jenipapo.



A autora conversará com o crítico Schneider Carpeggiani (editor do suplemento "Pernambuco") em mais uma atividade do projeto República Jenipapo, que tem curadoria da historiadora Heloisa M. Starling, com encontros realizados na livraria da Savassi.