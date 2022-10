Primeira leitura: 'Menos ainda', de Ana Elisa Ribeiro

Escritora e editora, Ana Elisa Ribeiro (foto: Impressões de Minas/divulgação)

“Meia vida”





Já a metade da minha vida

passei nesta lida com letras,

papel, projeto,

poemas, falida.





Já a metade,

conforme contei

outro dia.





E prestes já a contar

mais da metade,

em breve,





estimando,

quem sabe,

que, ao cabo,

pareça ter sido leve.

“Corrida com obstáculos”





Nestes caminhos cheios de agudezas,

pontilhados com os espasmos

do meu esforço silenciado,

abri picadas

com as pontas das canetas.

“Notícia com estatística”





Morre um escritor a cada segundo.

Morre devastado, afogado ou massacrado.

Morre assim, sem piedade.

Morre zonzo, morre torto.

Morre bem morto.





Morre um escritor

a cada dedada do cartão de ponto.

Morre indo e morre voltando

do desafortunado trabalho insano.

Morre um escritor a cada golpe

de desatenção e desconcentração.





Morre um escritor a cada meia hora.

Morre um escritor na fila que demora.

Morre um escritor a cada escolha besta

na seleção da universidade.

Morre muito escritor nesta cidade.





Morre um escritor

a cada livro não vendido ou emprestado.

Morre um escritor.

E morre sem mágoas.

Morre um escritor

para cada meio leitor.

“El niño”





a poesia

tem se escondido

atrás das coisas.

e tenho me esforçado pouco

para encontrá-la.

talvez a encontre, já morta.





se envelhecida

— ou ressequida —

já será vantagem.





— poesia também sofre na estiagem.

“Desditos”





não direi

para que o poema

não diga





não serei

explícita





a implicitude

não me denuncie





não transbordarei

pela escrita





para que a palavra

não me aponte

como fonte

SOBRE A AUTORA





Escritora e editora, Ana Elisa Ribeiro é professora titular e pesquisadora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG). Professora do curso de letras (bacharelado em tecnologias da edição), do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (mestrado e doutorado) e do ensino médio (redação). Curadora e coordenadora de coleções de livros acadêmicos e literários por editoras brasileiras, Ana Elisa tem diversos livros publicados, entre eles “Dicionário de imprecisões” (Impressões de Minas), finalista do Prêmio Jabuti.

“Menos ainda”