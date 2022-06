(foto: divulgação)

“Não me lembro de ter aprendido o alfabeto. De repetir fastidiosamente o som das vogais e das consoantes. Não me recordo de ter aprendido o estranho som da letra ‘h’ e nem de ter a percepção e consciência do ‘w’. Não me lembro de sentir nenhum desejo, cobiça e volúpia pelo outro. Ele ainda fazia parte de mim. Não me lembro da disputa e da competição pelo olhar da professora. Por seu amor e admiração. Não me lembro das brigas, das desilusões, das primeiras angústias que só aconteciam na escola. Não me lembro quando diferenciei pela primeira vez meninos de meninas. Não me recordo do dia em que olhei para uma menina e algo diferente se passou em mim. Talvez um brilho mais intenso no meu olhar. Talvez uma quentura inaugural percorrendo meu corpo.

Não me lembro da primeira vez em que cheguei em casa desiludido. Não me lembro do dia em que descobri que todos os outros alunos da escola também eram especiais, e que uns eram muito mais especiais e queridos pelas professoras que os outros. E eu não era um dos queridinhos. Não me lembro do dia em que algum amigo preteriu outro a mim. Também devo ter apagado completamente a lembrança do dia em que uma menina escolheu olhar para outro e fechar os olhos para minha perfeição. Não lembro de compreender que o mundo poderia ruir um dia. Que eu podia me abalar. Que eu poderia sofrer.”

Sobre o livro

“As coisas de que não me lembro, sou”, de Jacques Fux, “trata de forma poética das lembranças e gerações do testemunho e da pós-memória”, afirma o autor. Originalmente publicado na Revista da Academia Brasileira de Letras em 2014, quando Fux fazia seu pós-doutorado em literatura de testemunho na Universidade de Harvard, o texto agora é acompanhado pelas ilustrações de Raquel Matsushita. Matemático, mestre em ciência da computação e doutor em literatura comparada pela UFMG e pela Université de Lille 3, França, Jacques Fux é autor dos livros “Antiterapias” e “Meshugá: Um romance sobre a loucura”.

“As coisas de que não me lembro, sou”

De Jacques Fux

Ilustrações de Raquel Matsushita

Editora Aletria

56 páginas

R$ 52

Lançamento: 25 de junho, das 10h às 13h, na Livraria Quixote, Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi, em Belo Horizonte