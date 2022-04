Poemas reunidos - Miriam Alves

Revanche





Fiz do chicote um laço

das chicotadas pelourinho

Enforquei feitores

chicoteei capitães do mato

Ceguei retalhei sinhozinhos

Refugiei-me nas emoções

Sou impune

livre.

Parto





Uma batida surda

dói ouvir

Viver viver

presa na gaiola

pássara

Já vi o infinito

fui constelação

Agora asteroide vagando

Estrela cadente

dividi-me em duas

Dividida para não ser subtraída

Fiquei inteira amolgada em cada pedaço

Chorei porque eu nascia.

Vida





O nosso medo a noite engoliu

elaboramos nossa fome

lambendo delícias de groselha e creme





Banhamo-nos na manhã

vestimos nossas máscaras risos

ficamos insatisfeitas.

Canto de um grito

Para Conceição Evaristo





Tenho histórias

E urgências

Na insurgência das horas

Sei que a fome não espera

E doces de algodão de vento

Não saciam

Anseiam

A fome dói

Estômago vazio não se engana

Ronca em grito surdo

A alma fica tensa

Tesa para o ataque





– Grito –





E as horas passam

A dor não espera a cura

Reivindica





Algodão-doce de vento não engana

A fome não se alimenta de vento

Uso as palavras como tambores

Para soar ao vento vozes em gritos:

“A dor não espera” – Dói –

“A fome não espera” – Mata –

É tanto querer





Eu quero a paz

De meus versos

Eu quero um instante

Um instinto um momento

O silêncio

As horas

O lugar.





Eu quero um instante

O instinto guardado no útero do tempo

A luz refletida no olhar

Um sol e uma lua com uma estrela cintilando

No meio da testa.





Eu quero a liberdade

Os cabelos anelados

Esvoaçando com o vento.

Eu quero o azul

Ar entrando pelas narinas

E depois deitar na praia

Comendo goiabada.

Desespero nas cidades





Abrigar ideias e ideias

Trago no bolso os estudos herdados

atrás do muro da noite

a rever olhares

reler trajetórias

Escapar da mira da bala perdida

perdida pedida

urdida num extermínio constante

insiste em me achar

onde quer que eu me encontre

mesmo que eu me abrigue no colo da pátria amada

que diz que minha mãe é gentil.

(foto: Amanda Neri/Divulgação)

Sobre a autora





Nascida em São Paulo, em 1952, Miriam Alves integrou, nos anos 1980, o coletivo Quilombhoje Literatura, responsável pelos “Cadernos negros”, publicação na qual fez sua estreia como poeta e contista, em 1982. Entre outros livros, ela escreveu “Momentos de busca” (1983), “Estrelas nos dedos” (1985) e os romances “Bará: na trilha do vento” (2015) e “Maréia” (2019). “Poemas reunidos” comemora os 40 anos de atividade poética da autora. Ao apresentar a edição do Círculo de Poemas (clube de assinaturas resultante de parceria das editoras Fósforo e Luna Parque), Heleine Fernandes destaca: “Miriam Alves constrói uma poética dos ventos que, no ritmo do ilú de Oyá, reordena a memória e a história, abrindo no horizonte amanheceres, novas possibilidades de futuro para aqueles cujo destino, neste país, é desaparecer.”

“Poemas reunidos”

De Miriam Alves

Edição Círculo de Poemas/Luna Parque/Fósforo

384 páginas

R$ 84,90; e-book: R$ 44,90