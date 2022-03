Leia poemas da terceira edição da revista literária 'Olympio'

Falcão no galho





Ted Hughes

(Tradução: Sérgio Alcides)









No alto da copa estou pousado, olhos cerrados.

Inação. Sem nenhum sonho enganoso

Entre o meu gancho da cabeça e o das garras:

Ou ensaio no sono a janta perfeita que agarro.





Que cômodas são as árvores altas!

O ar flutuável e o raio de sol

Me dão maior vantagem;

E a terra volta a face à minha inspeção de cima.





Tranco as garras em torno do galho áspero.

A Criação inteira decorreu até

Produzir-se a minha garra e cada pena minha:

Agora tenho a Criação presa no pé





Ou sobre ela pairo, rodeando-a devagar –

Mato onde quiser, que ela toda me pertence.

Não existe falcatrua no meu corpo;

Meu proceder é decepar cabeças –





A distribuição da morte.

A trajetória do meu voo é só aquela

Que passa através do osso dos viventes.

Nenhum argumento me ampara o direito:





O sol está por trás de mim.

Não mudou nada desde o meu começo.

Meu olhar não permitiu nenhuma mudança.

Pretendo manter tudo desse jeito.

presságio





Stephanie Borges









às vezes ainda sonho com você

não faz sentido, é como

os sonhos em que preciso

voltar à escola, para ter aulas

de matemática, é estranho

mas vou e me atraso e nunca lembro

como resolver a equação, acho injusto

dedicar meu tempo a problemas

que não me servem hoje, fico aflita

e percebo: é um sonho.





é você embora eu não queira

te encontrar e há um estranhamento,

não nos falamos nem em sonho

pois o corpo guarda

a memória do cansaço

das últimas conversas,

a repetição interminável,

não sobrou o que dizer.

acordo me perguntando

como sonhar o silêncio?





quero crer que esses sonhos

esquisitos signifiquem

que é possível

viver sem dominar

álgebra e abandonar

ilusões do que não era

amor, esquecer o medo

de não saber as fórmulas:

uma hora a gente acorda

Para um domingo com romãs





pensando em wislawa szymborska





Piero Eyben









não quero morrer num mês frio no norte

fevereiro ainda neva sobre mim

como sobre as bombas deixadas por mãos

indefesas antes do fim do mundo

e não quero que morrendo ainda caia

uma chuva fina sobre brasília como

aquelas que terminam o verão talvez

depois do carnaval tudo tão distante

ainda como se minha memória pudesse

sustentar no bojo da garrafa uma outra

mão que não a minha que nunca foi feita

para tocar o vidro gelado à espera

de um prazer mundano como respirar

o rosto dos amigos enquanto sonho

distopias selvagens datas imprecisas

91 abolição da pena de morte foi 81

não o seu ano mas o meu que por quatro

anos não pegou o funcionamento

da guilhotina deixando corpos sem cabeças

era como se não fosse senão esse domingo

em que a vida retorna mais cedo um besouro

sobre o sofá uma lesma dentro do brócolis

as 165 bactérias na boca do cão

agora pouco ele me mordeu brincando

não é assim que dizemos sempre? estava

brincando você não percebeu? torna-se

a partir de hoje proibido o porte de símbolos

religiosos em menores de 18 anos sigam

apoiando a república eu seguirei tentando

ver meu corpo envelhecendo a cada três

dias quero pensar numa fábula para contar

ao meu filho quando ele me perguntar

sobre o sistema político do brasil

ele ainda sonha com lobos eu diria

que eles se apagam enquanto o sorriso

mais antigo permanece às vezes como dano

às vezes como faca só não sei ainda por que

ao pensar nessa estranha alegria me veio

uma imagem de queda que já não tenho

como suportar













Cemitério da colina





Altino Caixeta de Castro

(Leão de Formosa)





As parcas antecipam as flores e os responsos.

A morte resta limpa. Na colina pascem as papoulas

dos poetas póstumos. Em torno da montanha

e do alto da montanha a turba dos vates

circulando os convales de Minas. Aliás, aqui

convém um Conciliábulo para Poetas. Os mortos

confabulam as bulas dos vivos deslumbrados.

Epístolas e flores se estiolam nas hastes

de acrílico e os mortos participam do banquete

ao sopé dos sapos da montanha. Montanha

dessagrada e dessangrada de mitos, desfabulados

de antanhos. As parcas roem os lírios e as rosas.

As pombas coroam-se de pâmpanos. Os

lábios das labiatas, em cima dos túmulos em

tumulto. Um corvo cantarola uma canção de

poecroscitada em “never more” para lenir Lenora,

a louca senhora do desamor. A fita magnética

registra os últimos grunhidos de um poeta

morto de amar o desamado. No Cemitério da Colina

o velório prossegue. Agora, no bar, montado

ali no “campus”, ouve-se uma fuga de João

Sebastião Bar. A música antecipa as flores e

os responsos. À beira do túmulo aberto sete

poetas de Minas comem broinhas de fubá.













Canto





Chico Alvim





Ária branca – aderência

em muro branco

neste dia tão solar –

dia dos mortos

dia do antes





É como se o olhar tornado

inumano

por força do branco

soasse

livre do longe e do perto

de si mesmo referto

na desmesura do ar





Longe ficaram as montanhas

Perto o lago não está





(sem título)





Carolina Spyer





está notando esse sentimento de nação íntimo

e estranho?





as pessoas estão em círculo

o país está em destroços





Sobre a revista





Os poemas acima integram o número 3 da revista literária mineira Olympio, da Editora Miguilim, com distribuição no Brasil e em Portugal. Criada em 2018, a Olympio é uma iniciativa dos escritores Maria Esther Maciel, José Eduardo Gonçalves, Julio Abreu e Maurício Meirelles. A revista prioriza a publicação de textos e trabalhos inéditos, com destaque para a produção ficcional, poética e ensaística contemporânea. Além dos autores acima, o novo número traz poemas de Age de Carvalho, Prisca Agustoni, Carola Saavedra e uma homenagem a Augusto de Campos.





» “Olympio – Literatura e Arte n.3”

» Editora Miguilim, em parceria com a Tlön Edições

» 400 páginas

» R$ 89

» Lançamento neste sábado, 26 de março, das 12h às 16h

Livraria da Rua, Rua Antônio de Albuquerque, 913,

Savassi, Belo Horizonte