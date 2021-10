Leia poemas do livro 'Histórias do tempo do amém'

a gente ia estudar de noite

já tava quase meia noite

e ficava até tarde





panhava uma cuia

botava em cima do candeeiro

pra luz num brilhar na casa toda

e pai não descobrir

a gente acordada





querosene cheira forte

pai falava

vai dormir, meninas!

mas a gente queria ficar era estudando





quando era noite de lua clara

a gente ia lá pro quintal

acordava de madrugada

e ia estudar do lado de fora

com a luz da lua

tinha coroação no mês de maio

as menina pequena vestia de anjo e as maiores vestia de virgem

todas de vestido branco com coroinha branca

a diferença era que os anjinho botava asinha de pena e as virgem não

as virgem era só o vestido branco e a coroinha na cabeça

eu já fiz isso tudo

eu já fui anjo

eu já fui virgem

















*





fica meses sem chuva

primeiro o pasto seca

o rio já quase nem aparece

é só um filetinho de água

então os bicho começa morrer

bezerro boi vaca

os urubu voando pra todo lado

a gente não pode fazer muita coisa

fazia era novena pra chover





de ano em ano

fazia novena pra chover

é seca é no final do ano

dezembro novembro

por aí na hora que começa o sol





durante nove dias

o povo rezava o terço

cantava assim

ó que nuvem tão bonita lá no céu

dá chuva, senhor, na terra

piedade, deus, piedade

dá chuva, senhor, na terra

e tinha outros cânticos

que a gente cantava

ia lá no rio

pegava água na lata

pegava pedra do leito do rio

ia embora lá no cruzeiro lá no alto do morro

e funciona

quando termina a novena

chove





todos os dias vai lá no rio

busca água

pega pedra

e vai embora

nove dias

aí chove

o povo falava que eu era a mulher mais bonita de Crisólita

eu tinha as medidas de misse

o contorno de busto de misse

a cintura de misse

quadril de misse

olho verde

magrinha





mas pra ser misse

eu tinha que ter saído de Crisólita

então não fui

















*





dia de são joão a cidade inteira fazia biscoito

pra comer com as pessoas que ia visitar

saía assim

mandava biscoito pra todo mundo

eu fazia mandava pra minha vizinha

minha vizinha fazia e mandava pra mim

dividia

as amigas falava

leva pra fulana

fazia um prato cheio e mandava

antigamente tinha esse negócio de dividir as coisas













"Histórias do tempo do amém" (foto: reprodução)

“Histórias do tempo do amém”

Lívia Aguiar

Quintal Edições

265 páginas

R$ 45 (pré-venda com desconto até 22/10) no site quintaledicoes.com.br

Os poemas acima fazem parte do livro "Histórias do tempo do amém", da jornalista, poeta e performer mineira Lívia Aguiar, com os causos da vida da avó da autora. "Tentei manter o ritmo da fala e do sotaque dela", conta Lívia, referindo-se a Ana Angélica, atualmente com 85 anos, natural da cidade de Crisólita, na região do Vale do Mucuri. "Ao ler os poemas, cada pessoa é levada para a cidade do interior da própria infância", acredita Lívia. A arte gráfica do livro é de Marlette Menezes, artista, ilustradora e designer nascida em Araxá.