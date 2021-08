Virginia Woolf: leia entrevista com editora brasileira de ensaios e diários

Obra de Virginia Woolf é plural e diversa, há muita coisa que não está traduzida, afirma editora (foto: Harvard Theater Collection)

Virginia Woolf é uma referência incontornável. Por volta dos anos 2000, li pela primeira vez um livro dela. Comecei a ter encantamento. Quando fiz mestrado em literatura na USP, conheci a Ana Carolina Mesquita, que estudava Virginia Woolf. No doutorado dela, Carolina foi para Nova York, onde estavam os diários originais. Toda essa pesquisa dela é resultado de um trabalho de nove anos. Há dois anos montamos um grupo e surgiu a ideia de fazer uma nova edição dos diários completos. Mas neste meio tempo veio a pandemia. E eu comecei a chamar esse de “Projeto Dalloway”. A Carolina tinha grande apreço por esse texto que eu não conhecia que é “A sketch of the past”, escrito entre 15 de maio de 1939 e 15 de novembro de 1940, que nunca havia sido publicado no Brasil. Foi basicamente o último texto que ela escreveu em vida. Então decidimos começar do fim, inaugurando o projeto Dalloway com a publicação de “Um esboço do passado”, o que aconteceu em início de 2020, quando anunciamos o projeto todo.Em princípio tínhamos a ideia de que Virginia Woolf seria uma autora de nicho ainda, ou seja, não é todo mundo que lê. Fizemos pela primeira vez no Brasil, o Dalloway Day em 2020, quando lançamos “Um esboço do passado”e foi um sucesso. Já esgotamos a primeira edição de dois mil exemplares, o que é muito bom para um ensaio. É um livro belíssimo, todo mundo adora. A ficção de Virginia Woolf é muito bem traduzida no Brasil, pela Autêntica, pelo Tomaz Tadeu. Mas a obra dela é plural e diversa, há muita coisa que não está traduzida.São cinco volumes, que vão de 1915 até 1941. A Carolina está trabalhando firme agora no último volume, que vai de 1936 a 1941, ano da morte de Virginia Woolf. Lançamos o primeiro volume, de 1915 a 1918: vendemos 400 exemplares na pré-venda, o dobro do que esperávamos, e a primeira edição de 2000 exemplares, feita em abril, já está se esgotando em menos de seis meses. A procura por Virginia Woolf está mostrando que há uma demanda reprimida principalmente pelos “Diários”completos, tradução inédita em português, tanto é que estamos lançando também em Portugal. Ninguém havia enfrentado o tamanho dessa empreitada. Para nós isso foi possível porque havia por trás um trabalho de nove anos da Carolina e a coragem dela de assumir isso. Para o doutorado, a Carolina já havia traduzido o período dos diários em que Virginia Woolf produz os livros mais importantes, a partir de 1919. Ela tinha o miolo, mas não tinha o começo nem o fim. As pessoas estão muito ansiosas, e decidimos publicar o segundo volume dos “Diários”, que vai de 1919 a 1925, agora em setembro. É um projeto de muito fôlego, tempo, trabalho e investimento. Nós ainda vamos publicar todos os volumes até 2025, centenário do lançamento de Mrs Dalloway. Então o sucesso se deve ao ineditismo.Parecem ter sido escritos hoje, tamanha a atualidade. Um fala sobre a doença; outro sobre violência, armamentos e a guerra; e o terceiro sobre a luta contra a morte. Quer dizer, tudo o que estamos vivendo agora. Acho que não só no Brasil, mas no mundo, este novo momento do feminismo, uma marca muito forte é a recuperação de figuras femininas que foram de um modo ou de outro apagadas, silenciadas, camufladas ou só parcialmente conhecidas por uma série de razões. Percebo hoje como o melhor momento para a obra de Virginia Woolf no Brasil. Gosto muito de uma expressão do (filósofo) Vladimir Safatle: tudo o que estamos vivendo é uma reação ao futuro, não reação ao passado. Acho que é o último suspiro do patriarcado selvagem. E no mercado editorial brasileiro, sempre dominado por homens, é evidente uma transformação radical: há, atualmente, uma série de mulheres no comando de pequenas e médias editoras. E há também um outro movimento que é o de mulheres livreiras, mercado que é dominado por homens. Em São Paulo, abriu a primeira livraria feminista da cidade, que é a Gato sem Rabo, referência a Virgínia Woolf. Quando você entra lá, ela é a estrela principal.