Krug Bier lança sua Krug Cristal na versão lata para os foliões

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Raíssa Medeiros, rainha de bateria da Acadêmicos de Venda Nova, escola de samba de Belo Horizonte (foto: João Couto)



O carnaval de BH já é famoso no Brasil todo e faz parte do calendário de eventos da cidade. Toda infra-estrutura já está pronta para receber os foliões. Durante todo o mês de fevereiro a maior festa de rua de Minas Gerais vai tomar novamente a cidade com muita alegria, cores e diversidade.





De acordo com a Empresa Municipal de Turismo Belotur, estima-se que a capital receba cerca de 5 milhões de foliões entre os dias de folia, sendo aproximadamente 205 mil turistas. Ainda segundo a empresa, haverá uma geração de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, e uma movimentação de aproximadamente R$ 600 milhões durante os dias de festa.





Com toda essa expectativa para o carnaval de 2023, a Krug Bier lançou mais uma novidade: sua Krug Cristal em versão lata , que garante a mesma receita do chope Krug Cristal, lançado há 25 anos no Brewpub, localizado no Belvedere. O lançamento está previsto para o Carnaval, em uma lata super charmosa.





“É a nossa grande aposta para o carnaval deste ano. A cerveja em lata é prática e pode ser usada nas ruas, nos blocos, piscinas, enfim, a melhor pedida para as festas e a folia. Apostamos não só no formato lata, mas também em resgatar um pouco da nossa história”, fala Alexandre Bruzzi, sócio da cervejaria.





Vale lembrar que, no ano de 1997 surgia em Belo Horizonte o primeiro Brewpub e primeira cervejaria artesanal do estado. Foi um marco para a cidade e um dos lugares mais disputados. Todos queriam conhecer a famosa casa da Krug Bier.





Era também a primeira vez que as pessoas podiam ver uma produção artesanal de perto. E justamente ali, nasceram os chopes Krug Cristal, o mais tradicional e queridinho dos mineiros, sua versão não filtrada que também fez muito sucesso, e ainda o chope Weiss, de trigo, e o escuro, uma receita do estilo Amber Ale. No Belvedere eram produzidos 25 mil litros de chope.





“A nova cerveja da Krug Bier tem a receita do nosso tradicional chope Krug Cristal, o primeiro a ser produzido pela Krug Bier, lançado há 25 anos, no Brewpub no Belvedere. É uma homenagem à nossa história, que completa tantos marcos importantes”, fala Fabiana Bontempo , embaixadora da marca.





A nova lata da Krug Bier traz cerveja com frescor de chope e já é sucesso entre os mineiros (foto: João Couto)





Conheça a Krug Cristal





Quem gostava do famoso Brewpub da Krug vai poder matar as saudades do chope que era servido lá!





É uma cerveja puro malte, dourada e cristalina. Traz no aroma e sabor notas dos grãos em equilíbrio com o perfil floral dos lúpulos. Possui corpo leve, baixo amargor e alta carbonatação, que conferem muita refrescância e aquela vontade de um próximo gole.





A ideia desse lançamento é oferecer o sabor e frescor - característicos do tradicional chope - na versão lata, com 473 ml, teor alcoólico de 4,7%. A pasteurização garante a durabilidade do produto e a praticidade da lata amplia o alcance junto aos consumidores.





Krug Cristal é a nova cerveja da Krug Bier (foto: João Couto)





“É a nossa grande aposta para o carnaval deste ano. A cerveja em lata é prática e pode ser usada nas ruas, nos blocos, piscinas, enfim, a melhor pedida para as festas e a folia. Apostamos não só no formato lata, mas também em resgatar um pouco da nossa história”, fala Alexandre Bruzzi, sócio da cervejaria.





Durante o carnaval só poderão ser comercializadas cervejas em lata, vidros não serão permitidos, então a aposta da Krug casa direitinho com a proposta da P

prefeitura. “A expectativa neste produto é grande, temos certeza de que o público vai gostar muito”, fala Bruzzi.