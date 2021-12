Harmonizando a ceia de Natal com cervejas especiais: veja dicas de receitas

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Krug Bier/Divulgação)



Está chegando a época das confraternizações, festas e reuniões regadas a boas bebidas, comidas e muita alegria. Após um longo período de isolamento social, é hora de juntar parentes e amigos para celebrar o Natal e brindar com toda a esperança a chegada de 2022.





Para garantir um menu caprichado e encantar os convidados, vale apostar em pratos (desde entradas a sobremesas) com toques diferentes e harmonizações criativas e, claro, muito saborosas.





Pensando nisso, a Embaixadora da Krug Bier e Sommelière de Cervejas Fabiana Bontempo convidou o chef Cristiano Campos para juntos apresentarem algumas sugestões criadas por ele, juntamente com harmonizações de alto nível feitas com as cervejas da Krug Bier. Confira agora alguns sabores e aromas que podem fazer sucesso durante as próximas festividades.









3 sugestões de receitas criativas para o Natal









1. Para servir como entrada





Uma entrada ideal precisa ser leve e bem gostosa para agradar os convidados e controlar a fome até a hora da ceia. Neste sentido, a receita do chef Cristiano, de quiche de cebola caramelizada com gorgonzola, cai como uma luva. “Essa é uma opção elegante e mais elaborada do que os petiscos comuns. Ela traz sabores agridoces, que passeiam entre notas gustativas, indo das delicadas às mais marcantes. Além disso, ela é muito fácil de combinar com algumas bebidas, especialmente cervejas”, afirma ele.





Segundo a sommelière Fabiana Bontempo, essa entrada se harmoniza com perfeição com cervejas de corpo leve e sabor equilibrado de malte e lúpulo como a Krug Amber Lager. As notas caramelizadas dos maltes especiais presentes na cerveja também estão presentes na quiche por conta do modo de preparo da cebola. O queijo gorgonzola traz uma complexidade que acrescenta muito sabor à essa combinação.









(foto: Krug Bier/Divulgação)





COMO FAZER ESSA RECEITA:





Ingredientes





Para a massa:

- 500 gr de farinha de trigo

- 300 gr de manteiga gelada cortada em cubos

- Sal a gosto

- 1 ovo





Para o recheio

- 400 gr de cebola caramelizada

- 250 gr Gorgonzola

- 100 gr de requeijão cremoso

- 400 ml de creme de leite fresco

- 3 ovos





Modo de Preparo





1) Para a massa, junte em um recipiente a farinha de trigo, a manteiga, o sal e o ovo. Misture bem sem sovar a massa, amassando a manteiga com as mãos para que ela amoleça e se misture com os demais ingredientes. Assim que obtiver uma massa lisa e homogênea, leve à geladeira por 20 minutos coberta com filme de PVC.





2) Para o recheio, transfira para uma tigela a cebola caramelizada e adicione o gorgonzola e o requeijão. Junte o creme de leite e os ovos. Misture bem e reserve.





3) Em uma forma de fundo removível, forre o fundo e a lateral com a massa e despeje o recheio frio por cima.





4) Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 25 minutos até dourar. Deixe esfriar 10 minutos antes de servir para que a massa ganhe resistência e não se rompa na hora de cortar.









2. Para quem gosta de receitas com Peru de Natal





O tradicional Peru de Natal é um dos alimentos mais icônicos de uma ceia e também um dos pratos mais aguardados. Quem gosta de acrescentar um toque mais criativo à receita pode decorá-la com uvas, kiwi e algumas frutas secas como damasco e uva passa para deixar o prato ainda mais bonito. Nessa receita especial do chef Cristiano, o profissional adicionou um molho de tangerina para conferir ao peru um toque cítrico e uma explosão de aromas e sabores.





As melhores cervejas para combinar com o Peru são as do estilo Tripel, principalmente se o tempero do prato for à base de ervas. “Esse estilo tem espuma densa e aromática e apresenta sabores frutados e levemente maltados, que são complementados pelo amargor do lúpulo.





Uma escolha de harmonização certeira é com a Krug Inocência, pois ela combina muito bem com carnes de perfil adocicado e também com temperos de ervas”, pontua Fabiana. Ela lembra que essas são cervejas complexas, com alto teor alcoólico (de 8% a 10%), mas mesmo assim podem ser surpreendentemente refrescantes e fáceis de beber.









(foto: Krug Bier/Divulgação)









3. Para quem gosta de sobremesas





Essa cheesecake de frutas vermelhas é a cara do Natal. É linda, bem elaborada, possui cores vibrantes e é muito saborosa! “É uma sobremesa versátil, que une diferentes texturas, traz a untuosidade do cream cheese, a acidez da calda e o frescor das frutas vermelhas. É o tipo de opção certeira para quem deseja deixar os convidados com água na boca!”, ressalta o chef Cristiano.





Para harmonizar tamanha gostosura, a sommelière da Krug Bier optou pela cerveja Cacau Stout, uma vez que os sabores do doce e da bebida se complementam. Além disso, a cerveja tem uma potência alcoólica bastante interessante, quase licorosa, que é capaz de finalizar ceia em grande estilo.





“Cervejas mais complexas e alcoólicas são muito interessantes quando se pensa em harmonização com sobremesas. As Stouts proporcionam uma vasta gama de combinações, assim como as Porters. Bebidas desses estilos podem harmonizar muito bem com opções à base de chocolate, creme e café como tiramisu, mousse de chocolate e torta floresta negra. Já as cervejas do estilo Catharina Sour possuem como principal característica o perfil ácido e o frescor de frutas in natura. São perfeitas para harmonização com doces com base de chocolate branco que trazem uma untuosidade que será cortada pela acidez da cerveja”, conclui Fabiana.









(foto: Krug Bier/Divulgação)





COMO FAZER ESSA SOBREMESA:





Ingredientes massa:

200 gr farinha trigo

100 gr manteiga gelada corta em cubos

1 ovo

1 pitada de sal





Ingredientes do recheio:

400 gr de cream cheese

2 latas de leite condensado

2 ovos

1/2 suco de limão siciliano





Calda de frutas vermelhas:

300 gr morangos

200 gr mirtilo

200 gr amora

200 gr de açúcar refinado

1/2 limão espremido





Modo de Preparo





1) Para a massa, junte em um recipiente a farinha de trigo, a manteiga, o sal e o ovo. Misture bem sem sovar a massa, amassando a manteiga com as mãos para que amoleça e se misture com os demais ingredientes. Assim que obtiver uma massa lisa e homogênea, leve à geladeira por 20 minutos coberta com filme de PVC.





2) Para o creme, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar um creme cremoso.





3) Em uma forma de fundo removível, forre o fundo com a massa e despeje o creme





4) Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 25 minutos até dourar. Deixe esfriar e coloque na geladeira por 2 horas, depois é só finalizar com a calda de frutas vermelhas.





