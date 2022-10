Em homenagem ao Oktoberfest, Krug lança cerveja e abre visitação à fábrica

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Krug Oktoberfest (foto: João Couto)



A Oktoberfest é uma festa tradicional alemã que se espalhou por todo o mundo, sendo adaptada, de acordo com as culturas, pelos amantes de cervejas de cada região. Para celebrar a data a Krug Bier lançou sua própria cerveja com o estilo típico das consumidas nas festividades anuais na Bavária.

Conheça a história da Oktoberfest

Em 12 de outubro de 1810 o príncipe herdeiro Luís I e a princesa Teresa da Saxônia-Hildburghausen se casaram na Alemanha. Foi uma grande celebração nos campos em frente à porta da cidade e todos os moradores de Munique foram convidados. A cerimônia de encerramento teve até uma corrida de cavalos realizada no "Theresienwiese" ("gramado de Teresa") e foi um grandioso evento para toda a Baviera. No ano seguinte a decisão de repetir a corrida de cavalos acabou dando origem à tradição da Oktoberfest.

Apesar da festa chamar “Oktober”, ela começa em Setembro, no primeiro sábado após o dia 15, às 12h, com uma tradicional cerimônia de abertura, chamada “O'zapft is". Termina duas semanas depois, no primeiro domingo de outubro. A Oktoberfest é, acima de tudo, uma celebração das tradições bávaras, e por isso todas as cervejas que você encontra no festival são produzidas em cervejarias de Munique.

Toda a cerveja servida é produzida exclusivamente para este evento e têm no mínimo 6% de álcool.

Em mais de 200 anos de existência, o Oktoberfest foi cancelado 26 vezes, devido ao mau tempo ou por causa de epidemias. Nessa conta já levamos em consideração as edições de 2020 e 2021, por ocasião do Coronavírus. Inclusive, em 2021, o time de futebol da cidade, Bayern de Munique, resolveu prestar uma homenagem em seu uniforme à festa alemã. O time apresentou uma camisa em verde escuro com detalhes em dourado. Um destaque é o bordado inspirado na tradição bávara. O calção é preto, com os meiões em verde e detalhes em quadriculado, além do dourado.

Krug Bier lança cerveja inspirada na Oktoberfest

A Krug Oktoberfest é a nossa Festbier, estilo de cerveja tipicamente consumido nas festividades anuais na Bavária. Com teor alcoólico de 5,5% E 25 IBU, traz o equilíbrio entre o amargor dos lúpulos nobres alemães e o dulçor da complexa base de maltes caramelo. Uma lager saborosa e diferenciada, produzida pela Krug Bier seguindo a tradição alemã, trazendo a paixão e a alma mineira a cada gole!

Para uma rica experiência sensorial, nossa sugestão de harmonização com a Krug Oktoberfest é cultural! Experimente tomá-la acompanhada de salsichas alemãs, chucrute e uma bela salada de batatas, ou ainda com um joelho de porco assado.

Fábrica Krug Bier (foto: João Couto)

Experiência Krug Bier: faça um tour pela fábrica e conheça o processo de produção das cervejas

Se você é um amante de cervejas, não deixe de conferir essa novidade. A primeira cervejaria artesanal de Minas agora está aberta ao público e tem visitas guiadas mensalmente. Clique aqui e garanta o seu ingresso para conhecer a fábrica de cervejas da Krug Bier.

Fabiana Bontempo , Cervejeira, Sommelière de Cervejas e Embaixadora da Krug Bier é a responsável por receber os visitantes e apresentar de perto as matérias primas usadas na produção das cervejas, as instalações da nova fábrica e também o processo produtivo.

“Estamos criando uma verdadeira imersão cultural cervejeira aos sábados de visitação à fábrica aqui na Krug. Já vamos para a quarta edição em novembro, com muitos feedbacks positivos em relação à experiência do cliente na fábrica. Nossa intenção é estreitar os laços com os apreciadores de nossas cervejas, trazer muita informação em forma de um bate papo leve e descontraído, que certamente ficará na memória de todos os que vierem nos visitar” diz Fabiana.