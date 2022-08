Conheça a Catharina Sour, o primeiro estilo brasileiro de cerveja

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O Brasil possui uma variedade riquíssima de frutas tropicais e o clima no país é majoritariamente quente. Com base nestas características a Krug Bier, em parceria com a Cerveja Blumenau, lançou o primeiro estilo brasileiro de cerveja, a Catharina Sour, com um perfil refrescante, sendo o principal objetivo dos cervejeiros.

A Catharina Sour é produzida com trigo e cevada. É leve, refrescante e altamente carbonatada. Possui acidez láctica equilibrada mas proeminente, baixo ou nenhum amargor e as frutas devem ter sempre uma qualidade fresca e aromática. O teor alcoólico varia entre 4,0% e 5,5% abv.

Frutas são obrigatórias, porém não necessariamente as tropicais: a exigência para o estilo é que sejam adicionadas frutas frescas. A coloração da cerveja é determinada pela fruta adicionada e a alta carbonatação e o trigo combinam-se para trazer uma espuma densa e persistente, muitas vezes tingida com a cor da fruta.

O nível de acidez é tipicamente moderado, mas não deve ser tão acentuado a ponto de ofuscar a fruta, que pode trazer uma impressão de doçura, mas a cerveja deve ser bem atenuada, com o final seco. O amargor é tão baixo que não é perceptível. A acidez é o que dá o equilíbrio ao caráter da fruta. Aroma e sabor de lúpulo também não estão presentes.

Cerveja batizada por Napoleão Bonaparte inspirou a criação da Catharina Sour

A Berliner Weisse é uma cerveja de trigo alemã diferente das tradicionais Weissbier principalmente porque em sua fermentação são utilizadas leveduras lácticas. Isso confere peculiares notas ácidas a essas cervejas. Batizada no século XVII por Napoleão Bonaparte como a "Champagne do Norte", na Alemanha as Berliner Weisse geralmente são servidas com adição de xarope de frutas.

Essa foi a inspiração para que um grupo de cervejeiros de Santa Catarina criasse o que viria a ser o primeiro estilo brasileiro de cerveja reconhecido pelo BJCP - Beer Judge Certification Program - sua inclusão no Guia de Estilos ocorreu em 2018. Mais tarde, em 2021, a Brewers Association também incluiu o estilo no guia internacional.





Catharina Sour é fruto do projeto Krug Creations em parceria com a Cerveja Blumenau

O Krug Creations é um projeto de cervejas experimentais desenvolvido pela Krug Bier e conta com a participação de várias cervejarias do país, com cervejas colaborativas produzidas em lotes únicos.

"A ideia desse projeto é trazer estilos diferentes e inusitados aos nossos consumidores. Nada melhor do que uma Catharina Sour para inaugurar esse novo ciclo na cervejaria. A parceria com a Cerveja Blumenau foi decisiva na escolha do estilo, pois foi lá que ele nasceu. " diz Fabiana Bontempo , Cervejeira, Sommelière de Cervejas e Embaixadora da Krug Bier.

(foto: João Couto / Divulgação Krug Bier)





Cerveja Blumenau foi inaugurada em 2015 e é uma das cervejarias mais premiadas do país, acumulando mais de 60 medalhas em diversos concursos, nacionais e internacionais. No último Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado em Março deste ano, ela arrematou 7 medalhas e o título de segunda melhor cervejaria do país. Além disso ainda levou ouro na categoria Best of Show, com a recriação de um estilo histórico: Piwo Grodziskie.

“Nesta cerveja colaborativa com a Krug Bier, trabalhamos em uma Catharina Sour de goiaba e hortelã, para criar uma harmonia entre a fruta fresca, neste caso a goiaba clara, com um leve e equilibrado final mentolado. Ela é ácida e possui um perfil aromático da fruta preenchendo bem a boca, com a hortelã finalizando o gole trazendo muita refrescância” diz Marcos Guerra, Mestre Cervejeiro da Blumenau.