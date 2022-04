Cerveja sem glúten: entenda por que ela está dominando o mercado

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Se a preocupação com uma vida mais saudável já era tendência, desde o começo da pandemia o movimento vem se acelerando vertiginosamente. O conceito de saúde vem se afastando do seu oposto “doença" em nome de um estilo de vida mais ligado ao bem-estar. Isso inclui uma série de novos hábitos como a preocupação com a mente, atividades físicas, a alimentação e até o que escolhemos beber em um bar com os amigos.

É nesse movimento que as cervejas sem glúten são cada vez mais procuradas no mercado, com a promessa de serem mais leves, seguras para quem tem intolerância a essa proteína, e ainda levando a fama de evitar a famosa “barriguinha de cerveja”. Não há evidências científicas de que o glúten cause danos em quem não tenha sensibilidade a ele, mas estima-se que a intolerância atinja cerca de 1 milhão de brasileiros, em maior ou menor grau, e com grande número de casos mal diagnosticados.

Mesmo para quem não tenha nenhuma doença relacionada à proteína, é fato que o glúten pode interferir na permeabilidade do intestino e o resultado é um aumento da sensação de empachamento, ou seja, a de barriga cheia. A vantagem das cervejas sem glúten é evitar esse problema e sem, praticamente, nenhum impacto no sabor da bebida.

Segundo o mestre cervejeiro da Krug Bier, Alfredo Figueiredo, a fabricação desse tipo de bebida pode ser feita de duas maneiras: utilizando ingredientes sem glúten na substituição do malte - o que resulta em produto com sabor diferente das cervejas tradicionais - ou com o uso de um processo mais tecnológico em que, após a fabricação normal da cerveja, utiliza-se uma enzima especial que quebra o glúten em aminoácidos seguros.

“A Krug Bier está de olho nas tendências e movimentos do mercado para sempre nos adiantarmos a oferecer o que o nosso consumidor deseja. As nossas duas cervejas sem glúten, a Krug 20 e a Submissão, são produzidas com o método mais moderno, e foram criadas para oferecer experiências sensoriais únicas, distintas entre si, e agradar aos paladares de quem quer uma opção mais leve. São boas representantes da diversidade e qualidade do portfólio de cervejas Krug”, conclui Alfredo.

Veja qual cerveja sem glúten escolher

KRUG 20

International Lager refrescante com adição de lúpulos neozelandeses. Essa cerveja puro malte sem glúten traz notas cítricas e florais ao aroma e sabor. Corpo leve, amargor moderadamente baixo e teor alcoólico de 4,8%. Está disponível em lata 473ml ou garrafa 600ml.

Harmonização: bem versátil, a Krug 20 combina tanto com pratos leves quanto com petiscos de boteco e até um churrasco. Solte a sua imaginação!

Sugestões: ceviche, espetinho de camarão e tilápia grelhada.

SUBMISSÃO

Session IPA de corpo leve, muito refrescante pela adição de lúpulos cítricos, amargor moderado e um toque de tamarindo. Uma cerveja com alta intensidade de aromas e muito saborosa, possui teor alcoólico 3,9% e pode ser encontrada em versões de 500ml.

Harmonização: Cerveja leve porém com muita personalidade, pede acompanhamentos de sabor mais acentuado.

Sugestões: Comida japonesa, burrata temperada com molho pesto e tomatinhos confitados.