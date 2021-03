Cursos técnicos online: 20 opções para se destacar no mercado

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

mercado de trabalho se torna cada vez mais exigente e, por consequência, busca profissionais com Você já deve ter percebido que os cenários políticos, econômicos e sociais mudam nossa relação com o trabalho e, principalmente, a forma como ele é ofertado para as pessoas. Isso só mostra que ose torna cada vez mais exigente e, por consequência, busca profissionais com cursos técnicos online , com aprendizado focado totalmente na função que será exercida.

Por isso, ter estudos e uma certificação segmentada é mais do que importante - é crucial para conseguir destaque entre os concorrentes na disputa por uma vaga de emprego. E todo esse contexto se intensificou ainda mais durante a pandemia, onde tivemos mais desempregos e menos ofertas de vagas, o que aumenta a concorrência para qualquer que seja o trabalho.

Toda essa pressão movimentou bastante a demanda por cursos técnicos e profissionalizantes, o que mostra a vontade do brasileiro de conquistar cargos melhores e se destacar perante à concorrência.

De acordo com o último censo do IBGE realizado em 2019, por exemplo, 7,1% dos 9,3 milhões de estudantes no ensino médio já faziam um curso técnico. Além disso, 5,2% das 49,3 milhões de pessoas que já haviam se formado no terceiro grau também frequentavam um curso dessa modalidade.

Com todo o cenário descrito acima e um mercado de trabalho ainda mais competitivo durante a pandemia, ter um curso que ajude a desenvolver as habilidades relacionadas à sua área de atuação é, claramente, um bom diferencial e um ótimo adicional para o currículo - principalmente para quem está começando agora. Os cursos técnicos online, portanto, podem ser uma boa opção para se preparar para essa nova realidade.





Os cursos técnicos são cursos de nível médio que dão para o estudante um acesso rápido ao mercado de trabalho. Isso porque conseguem unir conhecimentos teórico e prático em uma única dinâmica, facilitando ainda mais o entendimento do aluno e o ajudando bastante em sua escolha profissional. E além disso, são formas de capacitação que oferecem tecnologias de ponta como ferramentas de estudo, tudo para deixar o aluno ainda mais atualizado sobre o mercado atual.





Cursos técnicos online: é possível estudar à distância?

Investir em um curso técnico online é uma ótima ideia para que um estudante que saiu do ensino fundamental possa entender a área de atuação de seu interesse e conseguir sucesso profissional desde cedo.

E para quem quer aprender mais, avançar nos estudos e conquistar o mercado de trabalho por meio de um curso técnico online, a Inove é uma plataforma que oferece todo o suporte necessário para uma educação à distância por meio de uma tecnologia de última geração.

A instituição oferece diversos cursos técnicos online de alta qualidade no formato EAD em várias áreas do conhecimento por um valor acessível, parcelamento facilitado e total flexibilidade de horários, voltados especialmente para pessoas que tenham concluído o ensino fundamental.

Os cursos técnicos online da Inove têm carga horária entre 800 e 1.440 horas (com conclusão em apenas seis meses), custam a partir de 12x de R$88,80 e ainda possuem diploma reconhecido pelo MEC com validade em todo o território nacional.

Todos permitem que o aluno estude em qualquer lugar e nos horários mais adequados à sua rotina, o que garante ao estudante que não tem tempo para aulas fixas presenciais uma maior flexibilidade para ajustar o seu dia a dia e estudar onde e como quiser.

E não é só isso: a plataforma também está presente em todas as regiões do Brasil, permite fazer as provas quando o aluno estiver preparado e, claro, possui uma ótima aceitação no mercado de trabalho (aumentando até mesmo as chances de ingresso na carreira pública), além de oferecer um bom retorno financeiro.

“Oferecemos uma ampla biblioteca digital e um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual o aluno tem acesso a aulas, apostilas, livros, atividades, avaliações e ao chat de mensagens. Além disso, ele tem à disposição um tutor para acompanhar seu processo de aprendizagem, promovendo momentos de interação e colaboração e administrando o fluxo de informações”, conta Christiane Watanabe, sócia-administradora da Inove.

Além de todos esses benefícios, vale lembrar que o aluno do curso técnico online da Inove pode fazê-lo juntamente ao ensino médio ou depois de sua conclusão. Porém, para a obtenção do diploma, é necessária a conclusão do terceiro grau.

Administração; Agronegócio; Automação Industrial; Comércio e Comércio Exterior; Contabilidade; Edificações; Eletrônica; Eletrotécnica; Eventos; Finanças; Hospedagem; Logística; Marketing; Mecânica; Meio Ambiente; Petróleo e Gás; Recursos Humanos; Secretaria Escolar; Secretariado Segurança do Trabalho; Transações Imobiliárias e Vendas.

Ao concluir um curso técnico na Inove, o aluno estará qualificado para atuar da melhor forma possível no mercado de trabalho, pois terá as habilidades que as empresas procuram nos profissionais atualmente.

Por fim, Christiane Watanabe deixa um recado aos interessados em conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho: “todos os dias, surgem novas oportunidades para jovens qualificados com possibilidades de carreira muito promissoras. Conquiste uma vaga mais rapidamente obtendo uma formação técnica!”, conclui.

Se você tem interesse em se inscrever em um dos cursos técnicos online ofertados pela instituição, é só acessar o site da Inove , preencher os dados e efetuar a compra do curso, ou entre em contato pelo WhatsApp (31) 97143-7139.

Os leitores do Estado de Minas ainda ganham benefícios exclusivos: garantindo sua inscrição no curso de interesse e usando o código #inoveestadodeminas na hora da compra, você ganha 10% de desconto no valor total a ser pago.