Veja como concluir o ensino médio cursando o EJA online durante a pandemia

Segundo o estudo “Um Olhar sobre a Educação” realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é um dos países que possuem uma das maiores quantidades de pessoas sem diploma de ensino médio: mais da metade dos adultos (52% deles, precisamente) com idades entre 25 e 64 anos não chegaram a essa etapa da formação educacional.

Esse problema ocorre devido a alguns fatores específicos, como a desigualdade de renda, por exemplo. E ainda vão além, impactando o futuro: quem deixa a escola antes do ensino médio encontra dificuldades no mercado de trabalho e tem que lidar com salários menores. Sabendo disso, a Inove, plataforma de EAD, oferece o curso online EJA Ensino Médio para que essas pessoas possam concluir seus estudos e tentar uma vaga em uma faculdade ou competir por empregos melhores no mercado de trabalho.





Ensino médio: obrigatório e essencial para a sua carreira

Sim, o ensino médio é obrigatório no Brasil desde abril de 2013, quando também se tornaram obrigatórias a entrada das crianças na pré-escola aos quatro anos de idade e a permanência delas até os 17 anos, por meio da formação no terceiro ano do segundo grau. Antes de 2013, apenas o ensino fundamental era obrigatório e as crianças eram matriculadas na escola aos seis anos de idade.





Como a conclusão do ensino médio pode mudar a sua vida?





O ensino médio tem grande impacto na vida de uma pessoa. Quem deixa a escola antes de terminar o segundo grau pode, por exemplo, prejudicar bastante suas funções cognitivas, como a memória, as habilidades motoras, a habilidade de prestar atenção, entre outras.





Dentro do mercado de trabalho, os problemas de alguém que não termina o ensino médio começam pelo salário. De acordo com o Instituto de Ensino e Pesquisa, um profissional com ensino médio completo pode ganhar até 36% a mais do que uma pessoa que parou os estudos no ensino fundamental.





Também é muito importante terminar a etapa do ensino médio para conseguir ingressar em uma faculdade ou até mesmo concorrer a cargos públicos. De qualquer uma dessas formas, os estudos ajudam a levar você a trabalhar com o que realmente gosta.





Por fim, o ensino médio também influencia na satisfação pessoal de jovens e adultos e na nossa compreensão sobre o que nos cerca. Torna-se, por exemplo, muito mais fácil entender questões políticas, econômicas ou sociais do Brasil e do mundo quando temos bagagem para isso, e essa etapa dos estudos contribui para que desenvolvamos um pensamento crítico.





EJA: aliado de jovens e adultos que querem concluir o ensino médio

O EJA (Educação de Jovens e Adultos), também bastante conhecido popularmente como “supletivo”, é uma modalidade de ensino criada pelo Governo Federal. Ela veio para facilitar a conclusão do ensino médio por brasileiros acima de 18 anos que não tiveram essa chance, o que, consequentemente, fará com que eles conquistem oportunidades melhores no mercado de trabalho.

Dentro do EJA Ensino Médio, que pode ser tanto presencial quanto à distância, o aluno tem aulas de Artes, Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia.

Inove: aposte em um curso online para concluir o ensino médio

Uma dessas plataformas EAD é a Inove, que conta com tecnologia de última geração para qualificar profissionais pela internet. No site da Inove, são disponibilizados cursos de alta qualidade em várias áreas do conhecimento por um valor acessível e com total flexibilidade de horários, como os técnicos e de qualificação profissional.

Entre os cursos oferecidos pela Inove está o EJA Ensino Médio na modalidade online, voltado para maiores de 18 anos que concluíram o ensino fundamental e que querem dar um passo à frente no mercado de trabalho. O curso oferece valores acessíveis, parcelamento facilitado e o mesmo ambiente AVA com todos os benefícios citados acima.

O EJA Ensino Médio da Inove é composto de três módulos de seis meses com 400 horas/aula (equivalentes a uma série ou um ano do ensino regular), tem o valor de 12x R$48,24 (ou R$849 à vista) cada módulo e possui diploma reconhecido pelo MEC válido em todo o território nacional.

O programa permite que os alunos concluam o ensino médio em um tempo mais curto do que o comum da educação regular e oferece atividades de fixação para a avaliação do nível de aprendizagem.

“Nosso sistema de aprendizagem prepara para o mercado de trabalho, fazendo paralelos dos estudos com os principais assuntos da atualidade. Oferecemos uma ampla biblioteca digital e um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual o aluno tem acesso a aulas, apostilas, livros, atividades, avaliações e ao chat de mensagens. Além disso, ele tem à disposição um tutor para acompanhar seu processo de aprendizagem, promovendo momentos de interação e colaboração e administrando o fluxo de informações”, conta Christiane Watanabe, sócia-administradora da Inove.

Vale lembrar que o EJA é composto por 80% de aulas online e 20% de atividades presenciais. Ou seja, você estuda à distância pela plataforma da Inove e faz as provas nos mais de 200 polos credenciados por todo o Brasil, de acordo com as diretrizes do MEC (Ministério da Educação). E mais: é você quem organiza sua rotina de estudos da forma que quiser, onde estiver e em qualquer horário, com total flexibilidade para que você possa organizar seu dia a dia da melhor forma.

Além disso, posteriormente, sua nota pode ser usada para tentar estudar em universidades públicas ou privadas pelo SiSU, para conseguir uma bolsa pelo ProUni ou para conquistar um financiamento pelo FIES.

Por fim, Christiane Watanabe deixa um recado aos interessados em se formar e conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho: “a conclusão do Ensino Médio pode abrir muitas portas e trazer diversas possibilidades. Termine essa etapa, conquiste seu diploma reconhecido pelo MEC e transforme sua vida. Não deixe passar a chance de concluir seus estudos, venha se formar na Inove”.

