Bazar Hudson lança edição especial de Natal com ofertas imperdíveis

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Bazar Hudson/Divulgação)



Mais um evento incrível para quem ama coisas para casa, organização e decoração vai começar na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Bazar Hudson , o maior outlet de itens domésticos de Minas Gerais, inicia, no Jardim Canadá, em Nova Lima (MG), sua terceira e última edição de 2022 com dois fins de semana de muitas ofertas.





Nos dias 25, 26 e 27 de novembro e 03 e 04 de dezembro, o evento, que será especial de Natal, vai oferecer aos clientes e visitantes produtos de qualidade para decoração, organização e cozinha, além de itens para enfeitar os ambientes durante as festas de fim de ano. É possível encontrar mais de 2.000 produtos de marcas importadas renomadas a preço de atacado, com até 80% de desconto. “Essa é uma ótima oportunidade para renovar sua casa e comprar presentes por um preço especial”, afirma Renata Faria, CEO do Grupo Hudson.





Esperado por milhares de pessoas de BH e região, o Bazar Hudson é um evento tradicional com vários anos de atuação no mercado, voltado para pessoas que amam cuidar do cantinho em que vivem e de receber os amigos. As edições, que acontecem há duas décadas, chegam a atrair cerca de 15 mil pessoas cada e impactam toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Edição especial de Natal promete muitas novidades





A terceira edição do Bazar Hudson em 2022 é inédita. Isso significa que os clientes poderão encontrar, além dos produtos de qualidade com ótimos descontos, opções temáticas para enfeitar a casa durante essa data mágica.





“Para essa edição, recebemos um lote de produtos da França com design bem sofisticado. Além desses produtos, os clientes também encontrarão variadas opções de decoração de Natal, como bolas para árvores, árvores de LED, Papais Noéis em tamanhos e cores diversas, renas, bonecos... Enfim, muitas opções para deixar a casa linda para as festas de final de ano”, comenta Renata.





Marcas renomadas com grandes descontos estarão presentes





Durante os cinco dias de evento, será possível encontrar marcas internacionais, como Fackelmann (utensílios domésticos alemães), Nordic Ware (formas americanas), Progressive (fatiadores americanos), Pasabahce (taças e copos turcos), 5Five Simply Smart (organizadores franceses), Porto Brasil (louças e produtos para mesa posta brasileiros), além, claro, da Hudson Home, marca própria do Grupo Hudson e que conta com um sortimento de produtos importados em várias categorias.

(foto: Bazar Hudson/Divulgação)

Renata está confiante em relação à qualidade do Bazar Hudson e dos valores imperdíveis oferecidos aos visitantes: “o Bazar é reconhecido pela oferta de produtos de qualidade a um preço super competitivo - afinal, é um outlet. Essa é a última edição do ano e estamos fazendo tudo com muito carinho e capricho, com uma curadoria enorme dos produtos para trazer novidades de alta qualidade”.





Evento para toda a família





Para ter acesso à terceira edição do Bazar Hudson, não é necessário adquirir ingresso, apenas doar 1kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá) na entrada. No final de cada dia, a equipe organizará os alimentos arrecadados e, ao final do evento, todos eles doados para as ONGs parceiras do Grupo Hudson, que cuidam de crianças, idosos e pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.





O evento é ideal para que famílias tenham a oportunidade de relaxar, se divertir e encontrar amigos. Por isso, na área externa do evento, não faltam surpresas: uma área kids com monitores e oficinas, uma praça gastronômica, onde será possível provar comidinhas e levar iguarias para casa. Além de tudo isso, vai ter um telão transmitindo os jogos da Copa do Mundo.





Seu pet é bem-vindo





é permitido o acesso e circulação de cães e outros animais domésticos de pequeno e médio porte (observada a O Bazar Hudson é pet friendly, ou seja,(observada a lista de raças restritas ), sempre conduzidos no colo, pela coleira/guia ou ainda em bolsas de transporte. Independente do porte, é proibido que os animais domésticos subam ou fiquem sobre o mobiliário da loja.





Em respeito às normas da Vigilância Sanitária, não será permitida a circulação dos pets em nossa área gourmet, salvo no caso de cães-guias. Além disso, as “sujeirinhas” devem ser recolhidas pelo condutor do pet utilizando o Kit higiênico trazido pelo seu dono.





Para mais informações sobre o acesso de pets ao local, consulte a Política de Pet do Grupo Hudson





(foto: Bazar Hudson/Divulgação)



Sobre o Grupo Hudson





Com 20 anos de história, o Bazar Hudson pertence ao Grupo Hudson e tem o objetivo de trazer novidades de marcas estrangeiras de qualidade a preço de atacado para o grande público.





“Uma colaboradora deu a ideia de fazermos um bazar para vender produtos com pequenos defeitos e foi um sucesso - vendemos tudo no primeiro dia e, então, pegamos produtos sem defeitos para vender no restante do evento. A partir daí, começamos a sempre fazer o bazar com mercadorias normais e com uma área chamada de ‘saldão’, onde comercializamos itens com leves defeitos”, conta Renata.





Fundada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, a empresa foi pioneira na importação de utensílios e utilidades para cozinha no Brasil. Foi inaugurada em uma galeria de Ipanema e se firmou por comercializar produtos de alta qualidade diretamente dos EUA.





Com o crescimento da atuação atacadista, a empresa ganha o nome de Hudson Imports, tornando-se referência no mercado nacional. Hoje, a Hudson atua em todo o país e atende a milhares de lojistas nacionais e grandes redes mundiais presentes no Brasil, como Amazon, Tok&Stok, Camicado, Kalunga, Leroy Merlin, Westwing, Multicoisas, Utilplast, Preçolândia, Supermercados BH, Verdemar, Super Nosso, Zaffari, entre outros.





Participe da 3ª edição do Bazar Hudson





vai acontecer em dois finais de semanas seguidos para você aproveitar ainda mais as ofertas de fim de ano. Não fique fora dessa e economize enquanto compra a sua decoração de Natal, seu enxoval e os presentes para quem você ama, com os produtos do Bazar Hudson. Ele vai acontecer na Avenida Niágara, 1076 , no Jardim Canadá, em Nova Lima, das 9h às 18h. Acesse o A terceira edição do Bazarpara você aproveitar ainda mais as ofertas de fim de ano. Não fique fora dessa e economize enquanto compra a sua decoração de Natal, seu enxoval e os presentes para quem você ama, com os produtos do Bazar Hudson. Ele vai acontecer na Avenida Niágara, 1076 , no Jardim Canadá, em Nova Lima, das 9h às 18h. Acesse o Instagram do Bazar Hudson e veja mais informações sobre o evento.