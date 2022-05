Bazar Hudson 2022 terá mais de 200 novidades e garante descontos de até 70%

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

maior outlet do setor em Minas Gerais, o evento será nos dias 12 a 22 de maio. Ele promete reunir 15 mil pessoas em clima de retomada após dois anos de paralisação do evento presencial devido à pandemia. Quem procura produtos do lar com preços promocionais para revender ou para levar para casa não pode perder o Bazar Hudson 2022 , que já tem data confirmada. Considerado o, o evento será nos dias 12 a 22 de maio. Ele promete reunir 15 mil pessoas em clima de retomada após dois anos de paralisação do evento presencial devido à pandemia.





Entre as novidades desta primeira edição estão descontos de até 70% em mais de 200 itens. Há produtos do lar que estão estreando na feira, como uma ampla variedade de flores artificiais para arranjos, itens para o enxoval do bebê, produtos têxteis (como mantas para sofás), cerâmica portuguesa e outras novidades que a feira reserva.





A presidente do Grupo Hudson, Renata Faria, conta que o controle de acesso continuará sendo feito, por segurança exigida pelo corpo de bombeiros. Além disso, parte do valor arrecadado será doado para instituições parceiras.

Evento volta a ser presencial





“A nossa expectativa é realmente voltar como era antes, onde o local do bazar era para passar o dia inteiro. Teremos recreação infantil, gastronomia, atrações e vários produtos novos”, comenta Renata Faria. O visitante poderá até levar o animal de estimação, pois o espaço é pet friendly.





O dia 12 de maio será considerado o Dia VIP voltado a convidados especiais que irão conferir os lançamentos da feira em primeira mão. Nos demais dias, o evento será aberto ao público em geral, formado por consumidores e comerciantes em busca de novidades.





A expectativa é atrair 15 mil pessoas que conseguirão comprar produtos no varejo, mas com preço de atacado.





Além de estimular as compras com descontos, o evento também é um impulso na geração de empregos temporários, pois cerca de 200 pessoas serão contratadas para o período.





Grandes marcas confirmam participação





Entre as marcas parceiras da primeira edição de 2022 do Bazar Hudson estão a MMartan que é referência em produtos para cama, mesa e banho.





O público também poderá conferir os produtos do próprio Grupo Hudson, que já tem 30 anos de história.





Entre uma compra e outra de produtos do lar, o visitante poderá apreciar as delícias da praça de alimentação. Neste ano, já confirmaram presença “A Deliceria”, com o famoso bolo húngaro, Coma Bem, com os seus produtos mineiros, Cervejaria Läut, além de food trucks, pizzaria e muito mais.





Produtos terão preços de atacado





O Bazar Hudson volta a ser presencial com preços de produtos do lar que prometem atrair o público. Foram aplicados descontos de até 70% em produtos que fazem parte do dia a dia dos mineiros.





Segundo Renata Faria, a feira está trazendo a linha completa de mesa posta, com copos e taças dos mais diferentes estilos e estampas, garrafas térmicas, panelas e frigideiras.





A organização da feira traz novidades em todas as edições e, agora, não poderia ser diferente para fazer o visitante comprar barato. Portanto, mesmo os produtos que já estavam presentes nas edições anteriores virão com novidades em 2022.





Mais informações sobre o evento





Para controlar o acesso de visitantes e oferecer um evento mais seguro com produtos a preço de atacado, a organização está vendendo ingressos em 3 lotes.





Confira:





1º lote: R$ 8,00 antecipado;

2º lote: R$ 10,00 na semana do evento;

3º lote: R$ 12,00 na portaria nos dias do evento.





Os ingressos irão valer para os períodos da manhã ou da tarde, a depender da escolha do visitante no ato da compra. Portanto, confira os horários da feira:





manhã: das 9h às 14h;

tarde: das 15h às 19h.





Entre as 14h e 15h, o saguão ficará fechado para a reposição de mercadorias, mas a praça de alimentação continuará em funcionamento para o público.





Veja quais são os dias e o local que acontece o evento, para ter acesso a produtos com preço de atacado:





abertura com o Dia VIP: 12 de maio (quinta-feira);

aberto ao público: dias 13, 14, 15, 21 e 22 de maio;

local: Av. Niágara, 1076, Jardim Canadá, Nova Lima.





O evento terá praça de alimentação, recreação infantil e estacionamento com manobrista.





Como nas versões anteriores, o Bazar Hudson irá doar parte da arrecadação dos ingressos para cerca de 10 instituições de caridade de Minas Gerais.





Sobre o Grupo Hudson

Grupo Hudson nasceu em 1992 com o sonho de Renata Faria em empreender com importação no segmento de Utilidades Domésticas (UD). No princípio, foram abertas três lojas (em São Paulo e Rio de Janeiro). Mas a partir de 1995, a primeira loja de Minas foi aberta.





O primeiro evento físico do Bazar Hudson ocorreu em 2001, fortalecendo ainda mais a marca e tornando-se mais próximo do mineiro.





Hoje o Grupo Hudson atua em 3 frentes: Hudson Imports (voltado ao atacado), Bazar Hudson (bazar físico) e Hudson Store, loja física localizada no bairro Lourdes, em Belo Horizonte.





Confira, portanto, as marcas trazidas pelo Grupo Hudson ao consumidor: Fackelmann (líder do mercado europeu), Fat Daddio’s (formas que não lascam ou enferrujam), Füri (marca australiana de facas), além da marca própria Hudson Home (oferece ao cliente um mix que vai dos utensílios de cozinha à decoração).





O consumidor pode ter acesso a uma ampla linha de produtos, com mais de 1.500 opções para a cozinha.

