Bazar Hudson: segunda edição de 2022 promete descontos de até 80%

acontece entre os dias 8 e 11 de setembro. Pechinchar e fazer aquela economia são coisas que estão no sangue de todos os brasileiros, inevitavelmente. Quem não ama conseguir um bom desconto em um produto que considera de alto valor ou que acredita que pode (e deve!) receber uma readequação no seu preço? Levando isso em consideração, o Grupo Hudson, traz aos belorizontinos, pela segunda vez neste ano, o Bazar Hudson , que





Com o lema “Voltamos, do jeitinho que você pediu”, o evento, que teve a primeira edição de 2022 em maio e atraiu cerca de 10 mil visitantes, já emplaca seu 20º ano de sucesso e é aguardado por milhares de pessoas em toda a Região Metropolitana. Durante os quatro dias, vários públicos de todas as idades poderão aproveitar os diversos descontos que estarão espalhados em uma área total de três mil metros quadrados.





Bazar Hudson terá 300 novidades e mais de 2 mil produtos em promoção





Considerado o maior outlet de Minas Gerais do ramo de utilidades domésticas, o Bazar Hudson é o lugar ideal para que famílias tenham a oportunidade de relaxar, fazer compras e reencontrar amigos. Os eventos, que acontecem há duas décadas, chegam a atrair cerca de 15 mil pessoas por edição e a impactar toda a região, principalmente no que se refere à geração de empregos.





Na segunda edição de 2022, serão disponibilizados aos visitantes 300 novidades e mais de dois mil produtos com descontos que chegam a 80%, além de várias promoções relâmpago exclusivas, atendimento especializado, demonstração de produtos, facilidade de pagamento e cashback. De acordo com Renata Faria, CEO do Grupo Hudson, “conseguimos os descontos porque vendemos para o público final produtos com preço de atacado, o que dá uma diferença bem grande em relação ao valor encontrado em lojas comuns”.





E mais: ainda será possível encontrar área de alimentação, com opções variadas de cardápio, uma área recreativa infantil gratuita (aberta durante os fins de semana). Haverá também stands de parceiros que vão estar na área externa vendendo seus produtos, como itens de cama, mesa e banho dentre outros.





"Nesta segunda edição de 2022, nossa expectativa é que o evento volte a ser como era antes da pandemia - que vá toda a família, que as pessoas passem todo o dia no espaço e que encontrem produtos de marcas de qualidade para casa e cozinha com preços acessíveis”, afirma Renata.





Marcas de sucesso estarão presentes com descontos imperdíveis





Não são poucas as marcas que estarão presentes na segunda edição de 2022 do Bazar Hudson. Como afirma Renata, “temos uma variedade imensa de marcas boas, famosas e internacionais. São produtos de qualidade para casa e cozinha com ótimos descontos”.





As marcas de maior destaque são as de produtos para mesa posta (louças, pratos de jantar, pratos de sobremesa, entre outros), como a Porto Brasil Cerâmica, além de copos e taças, como os Cristais Bohemia e os utensílios e acessórios de confeitaria da Fackelmann.





As novidades ficam com os produtos da Hudson Home (marca própria), como Rattan natural e sintético, capachos, processadores de alimentos e outros diversos itens para casa e cozinha. Além destes também será possível encontrar vários outros produtos de marcas parceiras, como aromas para casa, roupa de cama, linhas de organizadores aramados, panelas e produtos de porcelana.





Entrada é 1kg de alimento não perecível





Para ter acesso livre à segunda edição do Bazar Hudson, não será necessário adquirir ingresso! Isso significa que será preciso entregar apenas 1kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá) na entrada.





Todos os alimentos arrecadados serão doados para as ONGs parceiras do Grupo Hudson.





Seu pet é bem-vindo!





O Bazar Hudson é pet friendly, ou seja, é permitido o acesso e circulação de cães e outros animais domésticos de pequeno e médio porte (observada a lista de raças restritas), sempre conduzidos no colo, ou pela coleira/guia ou ainda em bolsas de transporte. Independente do porte, é proibido que os animais domésticos subam ou fiquem sobre o mobiliário da loja.





Em respeito às normas da Vigilância Sanitária, não será permitida a circulação dos pets na área gourmet, salvo no caso de cães-guias. Além disso, as “sujeirinhas” devem ser recolhidas pelo condutor do pet utilizando o kit higiênico trazido pelo seu dono.





Para mais informações sobre o acesso de pets ao local, consulte a Política de Pet do Grupo Hudson.





Sobre o Bazar Hudson





Com 20 anos de história, o Bazar Hudson pertence ao Grupo Hudson e tem o objetivo de trazer novidades de marcas estrangeiras de qualidade a preço de atacado para o grande público. “Uma colaboradora deu a ideia de fazermos um bazar para vender produtos com pequenos defeitos e foi um sucesso - vendemos tudo no primeiro dia e, então, pegamos produtos sem defeitos para vender no restante do evento. A partir daí, começamos a sempre fazer o bazar com mercadorias normais e com uma área chamada de ‘saldão’, onde comercializamos itens com leves defeitos”, conta Renata.





Fundada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, a empresa foi pioneira na importação de utensílios e utilidades para cozinha no Brasil. Foi inaugurada em uma galeria de Ipanema e se firmou por comercializar produtos de alta qualidade diretamente dos EUA.





Com o crescimento da atuação atacadista, a empresa ganha o nome de Hudson Imports, tornando-se referência no mercado nacional. Hoje, a Hudson atua em todo o país e atende a milhares de lojistas nacionais e grandes redes mundiais presentes no Brasil, como Amazon, Tok&Stok, Camicado, Kalunga, Leroy Merlin, Westwing, Multicoisas, Utilplast, Preçolândia, Supermercados BH, Verdemar, Super Nosso, Zaffari, entre outros.





Aproveite o evento e economize nas compras