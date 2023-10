Apelo por punição aos envolvidos com atos golpistas

888

Jeovah Ferreira Taquari – DF





"Chegou ao final os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Foram mais de 4 meses de investigação buscando chegar aos mentores e incentivadores da maior afronta ao nosso regime democrático. Eles apostavam que os seus intentos não encontrariam obstáculos, mas levaram tinta, deu tudo errado. A maioria da população brasileira não ingeriu as suas fake news e mostrou que o direito de governar se ganha com voto. Caiu por terra também o dito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro que bastava 1 cabo e 1 soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF). A relatora da CPMI sugeriu que 61 pessoas sejam indiciadas, entre elas não há pessoas que trabalham expostas ao sol e à chuva em busca do sustento para si e seus familiares. Os alcançados pela CPMI são aqueles que, inebriados pelo poder, acreditavam que poderiam continuar usufruindo dele por tempo indeterminado. Eles se esqueceram que 'todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido'. Vontade do povo sim. Manobras e intimidação, jamais. Que o relatório aprovado seja recebido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal (STF), com muito desejo de debruçarem sobre ele, para que as responsabilidades sejam apuradas e lei seja aplicada. Democracia sempre."