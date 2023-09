Moro, Toffoli e a questão da parcialidade

888

Paulo Roberto Assis Lima

Belo Horizonte





"Conforme amplamente difundido pelas diversas mídias à época, uma das razões para a descondenação do ex-presidiário foi a suposta parcialidade do então juiz Sergio Moro. Nesta linha de raciocínio, a sentença do ministro Dias Tofolli no caso das condenações do ex-presidiário e atual presidente da República deve ser anulada em sua totalidade. O seu parecer para a sua decisão foi uma verdadeira obra-prima de parcialidade. Envergonha mais uma vez o nosso supremo Judiciário."