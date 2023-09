Menos deputados e partidos no país

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha - ES





"EUA, país rico, com 50 estados, mais de 300 milhões de habitantes, com 435 deputados. Brasil, cheio de problemas, 27 estados, 210 milhões de habitantes, com 513 deputados, quando 2/3 (342) estão de bom tamanho. Dispomos de mais de 3 dúzias de ministérios, quando 1 dúzia é suficiente, e quase 3 dúzias de partidos políticos, quando bastam 3 (centro, esquerda e direita), abrangendo todas as tendências. Para acabar a farra, extinguir ou diminuir drasticamente os mais de R$ 5 bilhões aos Fundos Partidário e Eleitoral, enquanto o país está repleto de famintos e desempregados."