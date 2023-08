Despesas de Lula e Janja com viagens

888

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte





“Lua de mel cara como a do Antônio Conselheiro de Garanhuns e sua Esbanja nunca se viu. Mas, claro, é paga pelo contribuinte brasileiro. Leio, indignado, que só na África do Sul o casal gastou R$ 158,8 mil de hospedagem (120 salários mínimos) no luxuoso hotel The Leonardo e R$ 158.803,58 de extras. Como pode o contribuinte suportar calado tanto luxo de um demagogo impostor e mentiroso que se diz pai dos pobres? Alguns acreditam em justiça divina para acabar com esses absurdos e outros esperam que outros se movam. Só nos resta espernear, pois a tolerância termina onde começa o abuso e esse se faz presente quando se trata do casal real.”