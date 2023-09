Os sinais de alerta em relação ao planeta Terra

888

José Pedro Naisser

Curitiba





“Com o avanço das mudanças climáticas provocadas pelo homem contra o meio ambiente, a utilização dos seus recursos naturais, que já chegam a 125% da capacidade de regeneração, as empresas utilizam agora e prometem a redução dos gases do efeito estufa para 2030, vivemos a era da escassez, a marcha da insensatez, como a degradação da nossa floresta amazônica, que antes produzia os rios voadores que eram transformados em commodities hídricas para irrigação das culturas e chuvas para as regiões Sul e Sudeste. Hoje convivemos com o perigo de ponto de não retorno da floresta, que poderá virar uma enorme savana, na imobilidade urbana, o mundo agora convive com as três doenças do nosso tempo: a depressão, stress e ansiedade nas áreas urbanas de todo mundo. Vamos agir pela regeneração do planeta terra, ou não temos direito de aqui permanecermos.”