Templos religiosos na luta contra pandemia

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"A COVID-19 já infectou 600 mil pessoas em todo o mundo. A Itália contabiliza 9 mil mortos e a Espanha 5,7 mil. As religiões sempre ajudaram os seres humanos nos momentos difíceis, acolhendo os mais necessitados. Várias campanhas de amor, benevolência e ternura são promovidas pelas religiões, todos os anos. O judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo e confucionismo são algumas religiões existentes em todo o mundo. As autoridades religiosas poderiam abrir os templos e igrejas para abrigar os milhares de doentes nos cinco continentes. É hora de colocar as doutrinas espirituais em prática no mundo real, ajudando ao próximo como amplamente falado pelas lideranças religiosas."