Mudanças em São Gonçalo do Rio Abaixo

888

Ivan Silva

Itabira – MG





"Se não existisse mineração, não existiriam geladeiras, automóveis, trens, ferrovias etc.. Portanto, essas afirmativas de opiniões do Espaço democrático do leitor, do dia 07/08/23, não são verdade. A vida na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG mudou da água para o vinho, apesar das perdas incalculáveis com a Lei Kandir e ainda vai perder mais com a reforma de Lula. A cidade precisa aproveitar a fortuna que entra nos cofres da prefeitura com o mega investimento feito pelo Vale. E os políticos precisam rever essa reforma que Lula está fazendo, pois será prejudicial."