Leitor duvida de sucesso do América

888

Ivan Silva

Itabira – MG





"Até o final do campeonato, o América-MG deve levar uns 200 gols. Só nos dois últimos jogos, levou sete. Ressuscitou São Paulo, Cuiabá, Internacional, Coritiba e Bahia. É inadmissível um time profissional tomar tantos gols. O meio de campo só marca com o olho e não cria nada, os dois laterais não marcam ninguém e os dois zagueiros não conseguem tirar uma bola pelo alto. O ataque até que faz sua parte, mas o meio de campo e a zaga não contribuem. Vários jogadores que vestem a camisa do Coelho já podem ir para a sala de aula e aprender outra profissão, menos jogar bola. Dificilmente, se continuar jogando desse jeito, salvará de descer para o purgatório, a não ser que aconteça um milagre. A situação é tão crítica que treinador nenhum quer treinar o América. Todo ano é a mesma coisa, parece que esse time não aprende a jogar na

série A."