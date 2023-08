Para leitor, Bolsonarismo e Trump assombram o mundo

888

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“Há milhares de fatos preocupantes ocorrendo no varejo no Brasil e no mundo: imigração, fome, desemprego, guerra, meio ambiente, violência, etc. Mas um fenômeno político no atacado assombra a todos: Trump nos EUA e sua versão vira-lata no Brasil, o bolsonarismo. O que representam esses monstros? Nada os atinge. Sonegam impostos, atacam a democracia, ameaçam o Poder Judiciário, o sistema eleitoral, tramam golpes, desrespeitam liberdades e soberanias. Parte do establishment recua, por covardia e conivência. Muitas explicações. Merece atenção a captura e manipulação pela classe dominante (bilionários) de bilhões de dados de pessoas no mundo, analfabetos políticos, através das plataformas digitais, internet, redes, IA em aliança com o sistema de segurança dos EUA. A gravidade é a abrangência global dificultando uma regulação nacional.”