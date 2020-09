Paulo Roberto Assis Lima

Belo Horizonte





"A gente fica vendo cobranças e colocação de culpa no governo do presidente Jair Bolsonaro por uma suposta omissão ou irresponsabilidade no combate às queimadas. Mas uma coisa me intriga: os governos estaduais e municipais atingidos por esses incêndios são isentos de responsabilidade no combate? Se não, por que nunca são citados e cobrados?"