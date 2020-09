Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"A reforma administrativa tem o DNA, as digitais de quem a propõe: Legislativo, Judiciário e área militar (devido ao capitão e presidente). É uma reforma simbólica, que reduzirá levemente a despesa pública, pois as três classes, com seus penduricalhos, que mais pesam nas contas (legislativa, judiciária e militar), não serão atingidas. No futebol, se diria: vai trocar seis por meia dúzia."