Destaque brasileiro em competição global

Guto Cardoso

Belo Horizonte

"Matheus Leite, morador do Bonfim, em Salvador, foi o vencedor da competição internacional de fotografia da Sony, onde sua fotografia concorreu com mais de 190 mil imagens, o que foi um grande feito para o artista. O fotógrafo se destacou com uma foto produzida para o ensaio chamado Afrocentrípeta, onde busca retratar as relações raciais do Brasil e destacar o povo negro. Mesmo tendo poucos anos de carreira e só tendo começado a fotografar tardiamente na vida, Matheus conseguiu destaque por abordar um tema importante, de maneira sensível, por meio da arte, e mostrar as raízes do Brasil de uma maneira criativa e inovadora, com um olhar artístico que, felizmente, recebeu o destaque que merecia, sendo premiado internacionalmente e se tornando um orgulho para o Brasil."