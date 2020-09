Número de casos e mortes no Sudeste

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O governador de São Paulo, João Doria, está colhendo péssimos frutos da atuação de sua equipe, no que diz respeito à pandemia do novo coronavírus. O seu estado registra 652 óbitos por milhão de habitantes. A equipe do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, conseguiu resultado ainda pior, ou seja, 928 óbitos por milhão. O povo mineiro está numa situação mais tranquila diante dessa pandemia, registrando 249 óbitos por milhão. Dória pagou R$ 80 mil por cada respirador chinês. Witzel pagou, por cada unidade de respirador, o valor de R$ 106 mil. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pagou R$ 58 mil por cada respirador. Os valores gastos são inversamente proporcionais aos resultados obtidos. O estado que mais gastou foi justamente o que mais perdeu vidas humanas. O escândalo na saúde durante essa pandemia, que culminou no afastamento de Witzel de seu cargo, mostrou que a corrupção mata. Simples assim!"