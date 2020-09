Críticas à reforma administrativa

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Na Constituição brasileira, consta que 'todos são iguais perante a lei', mas na reforma administrativa, seguindo o modelo venezuelano de Nicolás Maduro, todas as classes serão afetadas, exceto a legislativa, a judiciária e a militar, justo as mais favorecidas, as que mais precisam de ajustes. Permanecendo assim, será um placebo ao isentar as mais privilegiadas e cheias de penduricalhos. Numa reforma objetiva, honesta e visando amenizar as contas públicas e destravar o Brasil, abrangência geral, com exceção apenas da classe educacional."