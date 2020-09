Atividade não vem gerando emprego em MG

Ivan Print

Itabira – MG





"Minas Gerais continua sendo o maior produtor de minério de ferro do país. Temos várias minas de ferro intocadas em vários municípios e também vários outros tipos de minerais, como lítio e gabapentina. De lá saem mais da metade da nossa produção de minério de ferro, diz comunicado da Vale, publicado no jornal Estado de Minas em 5/9/20, falando da floresta de Carajás e de milhares de empregos gerados na região. Pena que em Itabira-MG, onde nasceu a Vale, está faltando emprego. Conseguir um é a mesma coisa que ganhar na loteria. Depois de quase um século explorando minas no estado de Minas, não tem como ser o maior fornecedor, sendo que muitas exauriram, como Gongo Soco, Piçarrão, Cauê, Dois Córregos, Onça, Minas do Meio e outras. Lá também vai exaurir, como a N4E ou Carajás. Conheço essa mineração como a palma da mão, daqui a alguns anos nossos minerais terão valor inimaginável devido à exaustão de minas em várias partes do mundo. É bom que várias minas de ferro em Minas Gerais não estão sendo exploradas."