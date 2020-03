O que deve ser julgado como falta de decoro?

Luiz Rapio

Rio de Janeiro





“Convenhamos que dar uma banana para colegas, do alto da tribuna do Congresso, é uma cafajestagem, uma molecagem e, mesmo, falta de decoro pessoal. Uma postura indesejável para um representante do povo brasileiro. Mas, falta de decoro parlamentar é outra coisa. É estar na planilha de propinas da Odebrecht, é usar dinheiro do contribuinte em proveito próprio, é pensar sempre mais em si do que naqueles que o colocaram no cargo com os seus votos. Se for para cassar o mandato de quem falta com decoro no Parlamento, mais da metade do Congresso tem que ser cassada.”