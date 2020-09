A extração de riquezas das cidades mineiras

Ivan print

Itabira – MG





"A população mineira precisa ver este pequeno exemplo de duas cidades, para não ter que citar outras 400. Somente no solo das cidades de Itabira-MG e São Gonçalo do Rio Abaixo-MG são retirados, diariamente, 270 mil toneladas de riquezas. Tudo é exportado e não se recolhe ICMS devido à Lei Kandir, e o estado também não é ressarcido pelo governo federal, conforme foi prometido em 1997. E ainda fez um acordo para receber somente R$ 8 bilhões em 30 anos, sendo que tinha direito a R$ 150 bilhões. É por isso que não tem dinheiro em caixa para pagar os funcionários públicos. Além disso, o estado não recebe investimento nenhum, tudo que é prometido não sai do papel. Esse que só contribui não recebe nada em troca."