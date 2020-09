Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





"Witzel simboliza a tragédia que os neoliberais lava-jatistas impuseram ao Brasil. Autênticos promotores da demonização da política em geral e do petismo em particular. Desse processo resultou o poder bolsonarista na Presidência da República. Witzel, outros governadores e parlamentares são criaturas desses gângsteres de um golpe regado com dinheiro de bilionários, fake news e apoio miliciano. Tão trágica à chegada de Witzel será a saída."