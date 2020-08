Nascimento da filha estimula solidariedade

Eduardo Martins

Belo Horizonte





"Nasceu semana passada a filha da cantora Katy Perry, Daisy Dove Bloom. Sendo Katy Perry um grande nome na indústria da música, sua gravidez foi alvo de atenção por parte da mídia durante todos os meses, ainda mais pelo fato de a cantora ter lançado músicas e clipes anunciando a gravidez e estar prestes a lançar seu quinto álbum de estúdio, Smile. Com a atenção que Katy recebeu, ela aproveitou para, no anúncio do nascimento de sua filha, abrir uma página de doações para um programa do Unicef que ajuda mães em várias partes do mundo, que, diferentemente de Katy, não têm acesso a uma experiência saudável para dar à luz seus filhos. O número de mães e bebês que morrem durante o parto é algo expressivo, especialmente em locais mais pobres e com condições médicas dificultadas. O fato de Katy Perry reconhecer isso e utilizar o engajamento que o nascimento de sua filha recebeu na mídia e nas redes sociais para dar visibilidade para essa causa e ajudar outras mães ao redor do mundo é algo admirável."