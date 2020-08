A importância da psicologia no país

Eduardo Martins

"Dia 27 de agosto é o dia de uma profissão extremamente importante e de grande responsabilidade, a dos psicólogos. A psicologia no Brasil é recente, tem pouco mais de 50 anos que foi regulamentada, e se levar em conta o fato de que ainda hoje é algo que muitas pessoas não têm acesso, mesmo com tentativas de disponibilização de terapia gratuita em alguns setores ou a preço social, no passado esse acesso era ainda mais difícil. Para além disso, mesmo com o avanço da profissão no sentido de alcançar mais pessoas, o preconceito quanto a ir ao psicólogo é algo ainda corrente na sociedade, sendo comum encontrar pessoas que acreditam que isso é algo para pessoas doidas ou fracas. Nesse dia, é importante que, para além de exaltar essa profissão, que é tão importante e bonita, se invista cada vez mais em campanhas que incentivem que as pessoas percam esse preconceito e vão ao psicólogo, além de democratizar o acesso à psicoterapia para que pessoas de baixa renda também tenham acesso."