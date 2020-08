Queimadas na Amazônia e os danos para o corpo

Guto Cardoso

Belo Horizonte





"O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps) publicaram relatório alertando como as queimadas na Amazônia, além dos danos para o bioma, causam danos para a saúde da população. Ao traçar um mapa sobre as hospitalizações, nas áreas que são abrangidas pelo bioma, relacionadas a problemas respiratórios causados por poluição, o número maior de casos é de crianças e idosos, o que mostra que esses são os mais atingidos pela fumaça e pelos poluentes, por ter a saúde muitas vezes mais frágil. Os incêndios são, em sua grande maioria, causados ilegalmente com o intuito de liberar áreas para a agropecuária. Absurdo o que vem acontecendo, durante anos, nessas áreas, e nada é feito a respeito. A Amazônia é uma das maiores riquezas do Brasil, e, ainda assim, é diariamente desmatada. O bioma vem sendo destruído em busca do lucro desenfreado, e ainda prejudicando fortemente a saúde daqueles que vivem nas áreas próximas. A falta de ação do governo na defesa da floresta, por vezes apoiando aqueles que promovem essas queimadas, é um ato de negligência e deveria ser crime."