Bolsonaro e os ataques à imprensa

Daniel Marques

Virginópolis – MG

"Nem nas mais sangrentas e autoritárias ditaduras um líder teve a audácia de dizer que queria dar um soco na cara de um jornalista como fez Jair Bolsonaro. O jornalista apenas perguntou o que o Brasil inteiro quer saber, sobre o motivo de a primeira-dama ter recebido uma pequena fortuna em depósitos do ex-assessor. E, no dia seguinte após a agressão, tem a audácia de declarar que jornalista ‘bundão’ tem menos chance de sobreviver ao coronavírus do que ele próprio. Lamentável termos um líder eleito pelo voto popular se comportando como um descontrolado ditador, incapaz de controlar seus instintos, manter decência política e administrativa. Espero que os jornalistas o ignorem e nossas instituições abandonem a subserviência e façam valer as leis. Incompreensível suportarem esse arremedo de ditador que nem sequer possui um mínimo de classe e educação."