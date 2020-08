Eleições nos EUA desafiam Trump

Eduardo Martins

Belo Horizonte

"Com a aproximação das eleições nos Estados Unidos, a movimentação política vem crescendo cada vez mais, com Donald Trump tentando a reeleição e Joe Biden como concorrente pelo Partido Democrata. Desde o ano passado, Biden vem fazendo sua campanha política, prometendo restabelecer pontos que vêm sendo destruídos pelo governo de Trump, como alianças políticas com outros países e direitos trabalhistas, e, com isso, tem ganhado o apoio de uma parcela da sociedade, principalmente jovens e artistas, e também dos que estão insatisfeitos com o governo de Trump e suas políticas neoliberais. Billie Eilish, artista com grande número de seguidores jovens, demonstrou apoio a Biden nas redes sociais e pediu, veementemente, que as pessoas votem contra Donald Trump. Com a aproximação da data da eleição, é provável que cada vez mais artistas e grandes nomes se posicionem da mesma forma. Ainda que Trump tenha grandes chances de ser reeleito, é preciso que a população dos Estados Unidos lute para que isso não aconteça e tente eleger um governante que tente, minimamente, ajudar os trabalhadores e criar políticas para o meio ambiente, que foram algumas das mais destruídas no governo de Donald Trump."