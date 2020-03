Atitudes antipatrióticas em tempos de crise

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O deslize do deputado Eduardo Bolsonaro no comentário sobre a origem de o coronavírus ser chinês repercutiu mal e o ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi ágil em realçar. Numa atitude antipatriótica, objetivando prejudicar a relação entre Brasil/China e as exportações brasileiras, Lula, antes de viajar a passeio à Dinamarca, enviou uma longa carta manifestando apoio ao presidente chinês, Xi Jinping, da qual reproduzo três trechos: 'Em nome da amizade entre os povos do Brasil e da China, cultivada por sucessivos governos dos dois países ao longo de quase cinco décadas, venho repudiar a inaceitável agressão feita a seu grande país por um deputado que vem a ser filho do atual presidente da República do Brasil'; 'Lamento, entretanto, que o atual governo brasileiro não tenha feito ainda esse gesto pelos canais diplomáticos e por meio do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que deveria ter sido o primeiro a tomar tal atitude'; 'Este governo passará, sem ter estado à altura do Brasil, mas nada poderá apagar os laços de amizade e cooperação que vimos construindo desde 1974, quando o então

presidente Ernesto Geisel restabeleceu as relações entre o Brasil e a República

Popular da China'. Quem tem sangue brasileiro nas veias, com o país em crise, não toma tal tipo de atitude."