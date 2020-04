5G: só fake news sendo difundidas

Vivaldo José Breternitz

São Paulo





"Apesar de não haver qualquer evidência científica que estabeleça relação entre a nova tecnologia de telefonia celular 5G e a pandemia do coronavírus, há pessoas que acreditam que as duas coisas possam estar relacionadas. Essas ideias, ao que parece, nasceram na Bélgica e ganharam corpo no Reino Unido, onde ocupam muito espaço nas redes sociais, especialmente depois que alguns artistas endossaram tais teorias. Neste último país, onde a 5G está sendo implantada rapidamente, aconteceram ataques a torres de celular e a trabalhadores que instalavam cabos de fibra ótica. Os irresponsáveis e mal informados que tomam atitudes como essa não se apercebem que podem estar atrapalhando as comunicações de unidades de saúde e segurança. Esse é mais um caso em que as redes sociais podem trazer prejuízos a toda população, razão pela qual devemos desconfiar de quase tudo que por elas é difundido. Uma informação adicional: no Brasil, ainda não existe 5G."