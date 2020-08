Michel Temer à frente de delegação

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





"O presidente da República, ao fazer sua escolha para o chefe da delegação que vai representar o país na missão humanitária junto ao Líbano, não poderia ter sido mais infeliz. Dar ao corrupto Michel Temer, com sete processos nas costas, todos ainda em andamento, a primazia de representar nosso povo é um acinte, um ato que mais parece uma brincadeira de mau gosto. A vida de Bolsonaro como deputado foi ao lado de gente do Centrão, pessoas nem sempre qualificadas e com a ficha limpa. Talvez isso tenha pesado nessa sua decisão espúria. Esqueceu, completamente, sua campanha eleitoral, quando enganou milhões dizendo que iria lutar contra a corrupção. Os brasileiros que não votaram esperavam um veto da Justiça para impedir um político que deve explicações e precisa ser julgado de viajar às custas do povo brasileiro para envergonhar nossa gente ainda mais

no exterior."