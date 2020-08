Bolsonaro e o coronavírus

Guto Cardoso

Belo Horizonte

"O presidente Bolsonaro afirmou que as máscaras não têm eficácia na prevenção contra o coronavírus. Ao contrário dessa afirmação, já foi provado por diversos estudos que o uso do equipamento protege contra a transmissão da doença e, para além disso, diminui a carga viral em caso de contaminação, fazendo com que o vírus se manifeste com sintomas mais brandos. Como líder de uma nação, é vergonhosa a fala de Bolsonaro, assim como suas várias atitudes que desrespeitam o isolamento social e as normas de segurança e sua negligência em cuidar da nação e promover medidas contra o avanço

da pandemia."