Corrupção não é só na política

Gregório José

Belo Horizonte





“Diversos autores e pensadores atuais tendem a imaginar a corrupção ligada à categoria política, com todos os desvios e enganações. Samuel Phillips aponta que a corrupção é o comportamento de autoridades públicas que se desviam das normas aceitas, a fim de servir a interesses particulares. Tudo bem. O problema não analisado por este pensador norte-americano é que ele não avaliou a possibilidade de esse desvio de conduta advir do seio familiar. De dentro de casa. Isso mesmo! Quando analisamos, friamente, o comportamento dos pais, avós ou cuidadores é de compensação por algo em troca e, ao longo dos anos, vamos nos acostumando a receber nossas recompensas como macacos domesticados. Macaco vê, macaco faz. A corrupção não se restringe apenas à política, que é local público. Mas no íntimo do ser humano, que é privado! A corrupção é inata!”