Bacurau pode ser indicado ao prêmio

Guto Cardoso

Belo Horizonte

"Bacurau, obra nacional de Kleber Mendonça Filho, foi listado pelo site IndieWire como um possível concorrente ao Oscar 2021, que, apesar de adiado, segue buscando os melhores filmes do ano para concorrerem na cerimônia. O filme foi um sucesso no Brasil, sendo uma das maiores bilheterias nacionais do ano passado, e acabou sendo lançado em serviços de streaming nos EUA este ano, fazendo com que fique elegível para concorrer ao Oscar do ano que vem. Bacurau é uma obra incrível, com um tom político muito bem explicitado e uma crítica social extremamente necessária, além de se passar no sertão nordestino e valorizar uma das culturas mais bonitas do nosso país. Ter esse filme concorrendo pelo Brasil na cerimônia do Oscar é um orgulho, ainda mais em tempos em que a produção artística no Brasil tem sido, constantemente, boicotada. Bacurau é um exemplo claro de como o cinema nacional é incrível e precisa ser cada vez mais valorizado. Se com todo o boicote, desvalorização e corte de verbas ainda temos produções desse nível, imagina o que o Brasil e nossos grandes cineastas, atores e produtores poderiam fazer com investimento e valorização decentes."